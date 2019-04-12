بالصور.. مكتب الصناعة والتجارة بالمهرة ينفذ حملة واسعة لضبط الأسعار

نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة حملة واسعة في مختلف أسواق مدينة الغيضة لضبط الأسعار ومدى التزام التجار والمحلات التجارية في ظل تعافي ملحوظ للريال اليمني خلال الايام الماضية.

ووفق متابعة "الخليج 365"، أفاد الأستاذ عبدالله خودم محمد مدير عام المكتب بان إدارة حماية المستهلك تسعى من خلال هذة الحملة إلى إيجاد توازن سعري بين أسعار الصرف وواقع البيع وضمان عدم تلاعب ضعفاء النفوس بأسعار السلع الأساسية والكمالية وحماية المواطن من جشعهم.

وأشار إلى أن المكتب سيكون على اطلاع كامل على وضع ألاسواق وسيقف بشكل مستمر على واقع الأسعار والاستماع إلى المواطنين ومعاناتهم التي باتت تؤرق حياتهم ومعيشتهم اليومية.

مشددا على ضرورة الالتزام بالأسعار وتخفيضها وفقا للنزول الحاصل في العملة وضرورة إشهار أسعار السلع من أجل شفافية عملية البيع وضرورة تحديثها المستمر لضمان عدم التلاعب.