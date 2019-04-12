شكرا لقرائتكم خبر عن وفود دولية رفيعة المستوى ستحضر افتتاح مجلس النواب اليمني بسيئون (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتواصل الاستعدادات والتجهيزات لعقد أولى جلسات البرلمان اليمني في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرق البلاد، يوم غد السبت.

ووصل مساء اليوم كافة أعضاء البرلمان إلى مدينة سيئون، بنصاب مكتمل دستوريا.

إلى ذلك قال مراسل "بوابتي" إنه من المتوقع حضور سفراء الدول ال 19 لسيئون لحضور جلسة الافتتاح يوم غد".

وتجري استعدادات وترتيبات كبيرة في مدينة سيئون التي ستضم أهم حدث في تاريخ اليمن، بعد خمسة أعوام من الانقلاب الحوثي.