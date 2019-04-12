شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان: شاهد موكب الرئيس هادي ونائبه علي محسن الاحمر فور وصولهم سيئون.. صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد صور حصرية لحظة توجه موكب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله مع نائبه الجنرال علي محسن الأحمر من مطار سيئون إلى مقر الاقامة حيث سيتم غدا افتتاح جلسة مجلس النواب.



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