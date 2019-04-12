شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الشيخ سلطان البركاني يغادر مصر في طريقه إلى سيئون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادر رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني العاصمة المصرية القاهرة صباح يوم الجمعة في طريقه إلى مدينة سيئون . وعلمت صحيفة "عدن الغد" ان البركاني غادر برفقة العشرات من اعضاء مجلس النواب المقيمين في مصر صوب مدينة سيئون على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية. ويستعد مجلس النواب للإنعقاد في مدينة سيئون بحضرموت .

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