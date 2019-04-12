شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل لجميع المواطنين مماسيحدث اليوم الجمعة في طرابلس .. شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - هام لكل المواطنيين في طرابلس ... اليوم ربما سيقوم افراد المليشيات و المتطرفين ومن يؤيدهم بمظاهرة يدعون فيها بانها للمشاركة من اجل الدولة المدنية "الدولة التي اسقطوها اساسا " Advertisements ويسمونها بجمعة كلنا طرابلس " وهم ليس لهم علاقة بطرابلس " ويعلنون رفض سيطرة قواتكم المسلحة العربية الليبية على العاصمة " وهم لاحق لهم في رفض جيشنا البطل " .. المظاهرة حسب قولهم مساء بميدان الشهداء .. #طوفان_الكرامة

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