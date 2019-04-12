شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ سلطان البركاني يكشر عن انيابه ويوجه ضربة للجنرال الاحمر واليدومي و قيادات حزب الاصلاح ..شاهد ماذا قال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشاد الشيخ سلطان سعيد البركاني رئيس مجلس النوب الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام جهود قيادة فرع المؤتمر بمحافظة تعز التي تبذل لتفعيل النشاط التنظيمي واعادة المؤتمر الى الواجهة كشريك اساسي في العملية السياسية .

جاء ذالك في اتصال تلفوني مساء يوم الاربعاء مع الاخ الشيخ عارف علي جامل وكيل محافظة تعز عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة الذي هنئ الشيخ البركاني بنيله ثقة زملائه في اعضاء مجلس النواب بانتخابه رئيس للمجلس . وقد اكد الشيخ البركاني دعمه الكامل للجهود المخلصة والصادقة التي تبذل من قبل الاخ الشيخ عارف جامل رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة واخوانه اعضاء قيادة الفرع واعضاء اللجنة الدائمة ورؤساء واعضاء قيادات الفروع في الدوائر والمشايخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية والاكاديمين وكافة القيادين الذين صمدوا رغم الهزات والعواصف التي تعرض لها المؤتمر واثبتوا انهم على العهد والميثاق باقون . كما اكد البركاني دعمه الكامل لتبني قيادة المؤتمر بالمحافظة للمسيرة الجماهيرية المؤتمرية التي ستشهدها مدينه تعز صباح السبت القادم .. متمنيآ من كافة قيادات واعضاء وانصار المؤتمر في كافه المراكز والدوائر والمديريات بعموم المحافظة المشاركه الفاعلة في المسيرة والتي يجب ان تكون في مستوى مكانه المؤتمر وتاريخه النضالي المشرف



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