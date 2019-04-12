شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة عربية مشهورة واحد اجمل الفنانات تعترف وتعلنها مدوية وبكل صراحة ..التنازلات الجسدية اسهل واسرع طريق للشهرة وانا تعرضت لهذا الامر (صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت الفنانة أديل بركات هجوما لاذعا على الوسط الفني في سوريا "الذي يفرض عقبات مجحفة في طريق الفنانات نحو الشهرة والنجاح، وخاصة الإناث اللواتي يتعرض الكثير منهن في طريقهن إلى النجومية لابتزازات جسدية مقابل توفير الفرص وعوامل النجاح.

وأشارت الفنانة إلى أنه: "في سعي الفنان للنجاح في سوريا يوجد طريقان لا ثالث لهما، إما أن يملك المال ويقوم بتسوق وإنتاج أعماله، أو أن يقدم تنازلات تصل بالنسبة لبعض المطربات أو الفنانات إلى التنازل عن أجسادهن مقابل الشهرة، وأنا تعرضت وأتعرض كأي فنانة سورية للابتزاز، والحقيقة ليس هناك شركات تتبنى المواهب، فأصبحت الكثير من الفنانات يرضخن للضغوطات مقابل الشهرة، وأنا أحمد الله الذي منحني عزة النفس، فلست مضطرة لدفع أي فاتورة تقلل من مكانتي كسيدة ومطربة سورية، وهذا الموضوع بالنسبة لي مرفوض رفضاً قاطعا".