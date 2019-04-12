تعرف على سبب انفجار الضالع

قال مصدر أمني بمدينة الضالع ان سبب الانفجار الذي سمع في المدسنة فجر اليوم هو عبوة ناسفة استهدفت سيارة مواطن.
واكد المصدر ليافع نيوز ان الانفجار استهدف سيارة المواطن عيده الشعيبي في منطقة دار الحيد شرق مدينة الضالع.
ولم يشير المصدر حتى كتابة الخبر عن اي ضحايا جراء الانفجار.
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