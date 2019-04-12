الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

تعرف على سبب انفجار الضالع

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال مصدر أمني بمدينة الضالع ان سبب الانفجار الذي سمع في المدسنة فجر اليوم هو عبوة ناسفة استهدفت سيارة مواطن.

واكد المصدر ليافع نيوز ان الانفجار استهدف سيارة المواطن عيده الشعيبي في منطقة دار الحيد شرق مدينة الضالع.

ولم يشير المصدر حتى كتابة الخبر عن اي ضحايا جراء الانفجار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على سبب انفجار الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا