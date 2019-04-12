القصة الكاملة لنهب الميليشيات لمنازل نواب في صنعاء

امتداداً للعمليات المستمرّة السابقة لتحجيم القدرات العسكرية للجماعة الحوثية الموالية لإيران، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير أهداف حوثية في صنعاء، أمس، تشمل ورشةً ومخزناً لتجهيز وتفخيخ الطائرات المسيرة (درون)، داعياً المدنيين إلى الابتعاد عن المواقع المستهدفة.

جاء ذلك في وقتٍ كثَّفت فيه الميليشيات في صنعاء من عمليات اقتحام مسلحيها لمنازل النواب اليمنيين الموالين للشرعية، رداً على اقتراب انعقاد البرلمان المزمع، بعد غدٍ (السبت)، في مدينة سيئون، وتوافق الكتل الحزبية على اختيار النائب والقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» سلطان البركاني رئيساً للبرلمان إلى جانب ثلاثة نواب له. وذكرت مصادر حزبية وشهود في صنعاء أن مسلحين حوثيين على متن عربات عسكرية اقتحموا في صنعاء منازل النائب سلطان البركاني، والنائب سلطان العتواني، وهو أيضاً مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي، والنائب صخر الوجيه، ورئيس المخابرات السابق (الأمن السياسي) حمود الصوفي.

وكانت الكتل الحزبية اليمنية بالتشاور مع الرئيس هادي ونائبه توافقت على اختيار البركاني رئيساً للبرلمان واختيار كل من محمد علي الشدادي، ومحسن باصرة، وعبد العزيز جباري، نواباً له، على أن ينعقد البرلمان في سيئون، بعد غد (السبت)، بحسب ما أفادت به مصادر حزبية وحكومية لـ«الشرق الأوسط».