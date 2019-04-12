شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : قتل وجرح مايقارب 300 حوثيا خلال ساعات فقط.. تعرف على أخطر مغامرة للمليشيات قبل قليل.. هل بدأ الحسم بالحديدة؟ .. شاهد احصائية أولية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر طبية، الخميس 11 أبريل/ نيسان 2019م، عن إحصائية قتلى وجرحى ثقيلة تكبدتها ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، خلال هجومات متزامنة في الحديدة غربي اليمن. Advertisements وذكرت المصادر أن ميليشيا الحوثي، أطلقت في وقتٍ مبكرٍ من صباح الخميس، إعلانات للتبرع بالدم، فيما وجهت مديري المكاتب التنفيذية بإلزام موظفيهم بالتوجه إلى المستشفى العسكري والمستشفيات الخاصة للتبرع بالدم. وقال مصدر طبي، إن ميليشيا الحوثي، أوصلت 89 جثة لعناصر من مسلحيها، قتلوا في مواجهات مساء الأربعاء مع قوات المقاومة المشتركة في الحديدة، إلى مشافي المدينة، إلى جانب 217 مصاباً، إصابات غالبيتهم خطرة. وكانت مليشيا الحوثي، قد شنت مساء الأربعاء، هجمات متزامنة على الأجزاء الشرقية في مدينة الحديدة والتحيتا واستمرت حتى الثالثة من فجر الخميس. وحاولت ميليشيا الحوثي إحداث اختراقات في صفوف القوات المشتركة، إلا أنها فشلت ومنيت بخسائر قاسية بين عناصرها. وقطعت ميليشيا الحوثي، بالتزامن مع الهجمات، خدمة الانترنت الأرضي في الحديدة، منذ عصر الأربعاء.

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