شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رئيس مجلس النواب يصل سيئون.. ورئيس الجمهورية يدشن جلسات البرلمان بكلمة تاريخية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، الليلة الفائتة ، برفقة عدد من أعضاء المجلس.

وقالت مصادر برلمانية أن وصول رئيس وأعضاء مجلس النواب إلى سيئون يأتي تنفيذاً لقرار فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بدعوة المجلس لعقد دورة غير اعتيادية في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

وأفادت المصادر بأن الرئيس هادي سيصل إلى مدينة سيئون قادما من العاصمة السعودية الرياض، اليومين القادمين، لتدشين جلسات البرلمان وتوجيه كلمة تاريخية إلى كافة أبناء الشعب اليمني، يتطرق فيها إلى اهمية إستعادة الشرعية الدستورية للسلطة التشريعية ،وإلى نقض مليشيا الحوثي الإنقلابية لكل الإتفاقيات ومواصلتها شن الحرب على أبناء الشعب اليمني وارتكاب الجرائم والإنتهاكات بحقهم..