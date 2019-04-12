شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : مفاجئة مدوية تكشف عن هوية الطائرة التي تم إسقاطها في سيئون ومكان الإطلاق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر بوزارة الدفاع اليمنية في حديث لـ " المشهد اليمني " عن التحقيقات الأولية للطائرة المسيرة التي تم إسقاطها صباح اليوم في سماء مدينة سيئون.

وقال المصدر " إن المعلومات الأولية أوضحت أن الطائرة المسيرة تحمل اسم "مهاجر ٦ " تم تصنيعها في إيران .

وأعلنت إيران تمكنها من صناعة هذا النوع من الطائرات في فبراير 2018.

وأكد المصدر " أن مسار الإطلاق كان من البحر العربي - جنوب اليمن ويعتقد أنه تم إطلاقها من على متن زوارق إيرانية في المياه الدولية بين اليمن وسلطنة عمان، حسب المصدر .

وأضاف المصدر " أن وزارة الدفاع حصلت على صور أخرى للطائرة وهي من تصنيع وحدة الهندسة والطيران المسير التابعة للحرس الثوري الإيراني.

واعترضت منظومة الدفاع الصاروخية السعودية في مدينة سيئون قبل قليل طائرة مسيرة هي الثانية في سماء المدينة.

وقال شهود عيان في المدينة في تصريح لـ " المشهد اليمني " إن دفاعات القوات السعودية التي وصلت المدينة مطلع الأسبوع الحالي اعترضت قبل قليل طائرة مسيرة في سماء المدينة.

واعترضت الدفاع الجوية التابعة للقوات السعودية المشاركة في التحالف العربي، فجر اليوم الخميس، طائرة مسيرة فوق مدينة سيئون ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت، والتي تستعد لاحتضان مجلس النواب اليمني.

وأوضحت مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية الأولى " إن الدفاعات الجوية التابعة للتحالف، اعتراضها فوق أحد جبال المدينة، طائرة مسيرة. مشيرة إلى أنه لا توجد أي إصابات.

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وقالت قناة العربية، إن الطائرة المسيرة التي أُسقطت في مدينة سيئون تابعة لمليشيا الحوثي، لكن الأخيرة لم تعلن مسؤوليتها حتى اللحظة.

وكانت القوات السعودية، استقدمت مطلع الأسبوع نظام الباتريوت ونصبته في مطار سيئون الدولي، وتزامنا مع الاستعدادات الجارية لزيارة الرئيس هادي واحتضان جلسات مجلس النواب خلال الساعات القادمة بمدينة سيئون.

وكشف وزارة الدفاع الإيرانية مطلع فبراير 2018 عن إنتاجها طائرة تحت اسم ”مهاجر 6“ مسيرة ومزودة بقنابل ”قائم“ الذكية، فيما قالت مصادر من داخل النظام ”إنه سيتم تزويد ميليشيات حزب الله اللبناني بهذا النوع من الطائرات“.

وذكرت وكالة أنباء ”دفاع برس“ التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، أن مراسم افتتاح خط إنتاج ضخم لطائرات ”مهاجر 6“ المسيرة والمزودة بقنابل ”قائم“ الذكية، تمّ بحضور وزير الدفاع العميد أمير حاتمي.

وقال حاتمي خلال المراسم ”اليوم وبالتزامن مع اليوم الخامس من عشرة الفجر المباركة، وعلى أعتاب الدخول في الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية، نشهد إزاحة الستار عن طائرة ”مهاجر 6“ المسيرة والمزودة بقنبلة ”قائم“ الذكية والنقطوية بوصفها أحد الإنجازات الهامة للصناعة الدفاعية“.

وأضاف، أن الطائرة المسيرة هذه تمنح القوات المسلحة قدرة القيام بمهام الاستطلاع والمراقبة والقتال بنطاق عملياتي واسع، واستمرار التحليق لفترة طويلة

ونوه العميد حاتمي إلى أن هذه الطائرة المسيرة قادرة على حمل أنواع مختلفة من حمولات ”المراقبة والاستطلاع والقتال“، مشيرًا إلى أن استخدام طائرة ”مهاجر 6“ المسيرة يوفر إمكانية المراقبة الجوية الطويلة وتدمير الأهداف المختلفة بدقة عالية.

وتابع وزير الدفاع الإيراني ”أنه من قدرات هذه الطائرة المسيرة أيضًا إرسال المعلومات مباشرة وعلى مدار الساعة إلى مراكز القيادة والتحكم وتوفير المراقبة الاستخبارية الواسعة لمحيط العمليات“، مبينًا أن ”مهاجر 6“ لديها قدرة على الهبوط والإقلاع في مدرج طيران قصير.

وفي سياق متصل، أفاد موقع ”آمد نيوز“ المعروف بتسريبه للأخبار من داخل النظام الإيراني، ”أن إيران سوف تزود قريبًا ميليشيات حزب الله اللبناني بهذا النوع من الطائرات المسيرة“.

وينشر المشهد اليمني صور الطائرة الإيرانية في أحد المعارض بوحدة الهندسة التابعة للحرس الثوري الإيراني