شكرا لقرائتكم خبر عن قصف عنيف من قبل مليشا الحوثي على مواقع قوات الجيش الوطني والأحياء السكنية في مديرية حيس . والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جددت المليشيات الحوثية اليوم ، من عمليات التصعيد العسكري والقصف المستمر منذ سريان الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة. وشنت المليشيات الحوثية بقصف مواقع قوات الجيش الوطني والأحياء السكنية في مديرية حيس بمحافظة الحديدة. Advertisements وافاد مصدر عسكري ميداني بمديرية حيس إن مليشيات الحوثي استهدفت مواقع العمالقة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة ومنها بسلاح 23 وبسلاح 14.5 بشكل كثيف. ولفتت إلى أن المليشيات قصفت منازل المواطنين والأحياء السكنية بقذائف مدفعية الهاون مسببة حالة من الهلع لدى المواطنين الذين يتخوفون من تعرضهم لمجازر حوثية جديدة كالجرائم التي ارتكبتها المليشيا سابقاً بحق المدنيين الأبرياء في عدد من الأحياء السكنية

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