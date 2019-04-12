بالصور.. فضيحة ناقلة الدبابات الحوثية التي قتلت اسرة كاملة في اب.. وقالوا عنها شاحنة تحمل بلك

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عدن - ياسمين التهامي - القاطرة التي سببت حادثة الامس كانت عبارة عن قاطرة عسكرية تستخدم لحمل الدبابات والمعدات العسكرية الثقيلة ..



ليلة الامس كانت واقفة في شارع السبل الخلفي لغرض تحميل (دريكتر) يتبع الاشغال علشان يودوه للجبهه ..

حصلت الكارثة دون معرفة السبب هل كانت القاطرة مفرغة او غير ذلك ..

اما من قالوا انها قاطرة كانت تحمل بلك فهو كذب ..

ومن قال ان الدركتر جاء لرفعها ايضا فهو كذب ..

فمن غير المعقول يصل دركتر الاشغال قبل ان تصل سيارات الاسعاف إلا إذا كان يطير !!

طبعا قد سبق هذه الدركتر واحد قبله وتابع للاشغال توجه للجبهة ومارجع وايضا طقم شبح للان مارجع ..

الدركتر اليوم تم تحميله لقاطره اخرى وعسكريه ايضا ..

وعليها حراسة حوثية ايضا ..

وصورة القاطرة التي وضعت امام المرور اليوم من خلال البودي الخاص بها تبين لكم انها معده عسكرية وليست مدنية كما حاول البعض ان ينقل ذلك للناس ..

عموما :

الاسرة المتضررة يجب ان يقف معهم الجميع وان تلتزم الجماعة الحوثية بعلاج الاسرة وتعويض ضررهم والوقوف معهم كأقل واجب ..

مش يقلبوا الاذن الصنجاء وايضا مش تسير اكبر مؤسسة اغاثية في اب وتدي لهم فرش وبطانيات وادوات نظافة وكأنها فعلت المستحيل !!!

هذا الفعل يستطيع ان يتكفل به احد الناشطين الخيرين لوحده ...



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