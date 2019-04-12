تعرف على ضحايا الكوليرا في مناطق سيطرة الميلشيات بحجة

سجلت المناطق الخاضعة للمليشيات الحوثية بمحافظة حجة، 25 حالة وفاة بمرض الكوليرا إلى جانب 15 ألف إصابة أخرى خلال العام الجاري 2019. وارتفعت حالات الوفاة في المحافظة، بسبب ممارسات المليشيات الحوثية والتي تسبب في افتقارها للمراكز العلاجية. وتواصل المليشيات الحوثية، نهب المحاليل الوريدية والعلاجات الخاصة بمكافحة هذا الوباء من المستشفيات لإجبار أسر المرضى على المشاركة مع المليشيات في الجبهات مقابل السماح بعلاج المرضى.

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