تعرف على مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم الجمعة

ينشر "اليمن العري" مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2019م رقم الرحله : 607. خط الرحله : القاهره- سيئون الاقلاع :0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع :1530 عصرا. الوصول: 1815 مساء. رقم الرحله : 601. خط الرحله : Advertisements القاهره- عدن. الاقلاع :0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0700 صباحا. رقم الرحله : 506. خط الرحله : عدن- جده. الاقلاع :1000 صباحا. الوصول: 1200 ظهرا. رقم الرحله : 507. خط الرحله : جده- عدن. الاقلاع : 1330 ظهرا. (توقيت جده) الوصول: 1515 عصرا.

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