الحرب تحرم مليون طفل يمني من التعليم

قال وزير التربية والتعليم في اليمن، عبدالله لملس، اليوم الخميس، إن أكثر من مليونا طفل يمني محرومين من التعليم في المدارس بسبب الحرب التي فرضتها جماعة الحوثي المسلحة.
جاء ذلك، خلال كلمته في المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي اختتم فعالياته اليوم، وتنظمه الأمم المتحدة في العاصمة اللبنانية بيروت.
ولفت الوزير اليمني، إلى تعرض ثلاثة آلاف مدرسة للتدمير بسبب الحرب، مؤكدً حرص الحكومة على استقرار العملية التعليمية، في ظل الظروف الراهنة.
وأوضح أن وزارته مستمرة في تسليم مرتبات أكثر من 150 ألف معلم ومعلمة، مشيراً إلى أن جماعة الحوثي رفضت توريد الإيرادات إلى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن.
وطالب الوزير اليمن من الأمم المتحدة، بدعم العملية التعليمية في اليمن، محذراً من عواقب التسرب المدرسي وانقطاع الأطفال عن التعليم.
وحذر لملس، من خطورة ما تقوم به جماعة الحوثي من استقطاب الأطفال وتجنيدهم والزج بهم في معاركها الجارية مع القوات الحكومية.
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