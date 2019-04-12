تعرف على سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم الجمعة

ينشر "الخليج 365" أسعار العملات الاجنبية اليوم الخميس أمام الريال اليمني في عموم المحافظات اليمنية اليوم الجمعة.
السعودي : 133
الدولار : 505
أسعار البیع :
السعودي : 134
الدولار : 510
علما أن اسعار الصرف تختلف من محافظة إلى اخرى بتفاوت طفيف.
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