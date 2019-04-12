تعرف على سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم الجمعة

ينشر "الخليج 365" أسعار العملات الاجنبية اليوم الخميس أمام الريال اليمني في عموم المحافظات اليمنية اليوم الجمعة. السعودي : 133 الدولار : 505 أسعار البیع : Advertisements السعودي : 134 الدولار : 510 علما أن اسعار الصرف تختلف من محافظة إلى اخرى بتفاوت طفيف.

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