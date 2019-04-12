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تعرف على سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم الجمعة

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ينشر "الخليج 365" أسعار العملات الاجنبية اليوم  الخميس أمام الريال اليمني في عموم المحافظات اليمنية اليوم الجمعة.

السعودي : 133

الدولار : 505

أسعار البیع :

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السعودي : 134

الدولار : 510

علما أن اسعار الصرف تختلف من محافظة إلى اخرى بتفاوت طفيف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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