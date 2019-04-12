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الميليشيات تواصل قصف قرى هذه المحافظة

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سقطت قبل قليل مقذوفات حوثية على قرى في مديرية العود بمحافظة إب - وسط اليمن .

وقالت مصادر محلية " إن عشرات القذائف أطلقتها مليشيات الحوثي بشكل عشوائي باتجاه قرى العود بعد اشتباكات عنيفة دارضالت بين الجيش والمقاومة من جهة والمليشيات الحوثية من جهة في نقيل حدة بجبال العود.

ومساء أمس مشط الجيش الوطني مواقع مستحدثة للحوثيبن في منطقة عداد القريبة من نقطة قطن التابعة للمليشيات.

وتسبب القصف العشوائي للمليشيات على قرى العود في نزوح قرابة 2000أسرة إلى مناطق بعيدة عن المديرية دون أي مأوى أو تدخل من قبل المنظمات المحلية والدولية حتى اللحظة.

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