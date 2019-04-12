سمير فرج يكشف المستور: الأسر تبيع بناتها في اليمن

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي المصري، إن الوضع في اليمن مأساوي، لدرجة أن بعض الأسر تبيع بناتها في سن صغيرة للزواج، مقابل الحصول على أموال للطعام والشراب.

وأضاف فرج خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «نظرة»، على قناة صدى البلد: «اليمن تتحكم في مضيق باب المندب وتدهور الأمن فيها يؤثر على حركة المرور في قناة السويس»، متابعا: «يوجد دولتان داخل اليمن الآن، إحداهما يرأسها عبد ربه، والأخرى زعيم الحوثيين».

وأوضح الخبير الاستراتيجي، أن اليمن أكبر المناطق التي تضم اللاجئين، ومرض الكوليرا، والمجاعة، متابعا: «الوضع مأساوي في اليمن، وهناك أسر تبيع بناتها في سن 12 سنة للزواج حتى تتمكن من الإنفاق على نفسها».

وأكد فرج أن الحرب في اليمن ستطول لفترة، بسبب صعوبة الوضع هناك، بحكم الطبيعة الجبلية، وتحكم القبائل في السلاح، متابعا: «المشكلة أن إيران تسيطر على اليمن والحوثيين بشكل كامل، ويمدونهم بالسلاح والصواريخ الباليستية».