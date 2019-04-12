رئيس الوزراء: المفاوضات عند الحوثيين تعني الاستعداد للحرب

شدد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك على أن الجماعة الحوثية لا تمثل جهة مناسبة «للبحث عن السلام» في اليمن، مشيراً إلى أن محادثات السلام لدى قيادة الميليشيات الانقلابية تعني لها الاستعداد للحرب. وقال عبد الملك في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» إن «ما تلقاه المشروع الإيراني في اليمن حتى الآن يعد ضربة قوية ومحكمة عطلت أدوات الهيمنة الإيرانية ومخططاتها التوسعية من خلال منع سقوط الدولة اليمنية في يد ميليشيات الحوثيين، بما يتضمنه ذلك من إشارة حازمة إلى أن البلدان العربية لن تظل ساحة مفتوحة لأدوات المشروع الإيراني التدميرية».

وأضاف عبد الملك أنه منذ تكليفه رئاسة الوزراء قبل ستة أشهر «نجحت الحكومة في دفع رواتب ما يزيد على 100 ألف موظف ممن يعيشون في المناطق التي لم تتحرر بعد، من المتقاعدين وموظفي محافظة الحديدة وقطاع الصحة الذين تنهب الميليشيات الانقلابية رواتبهم منذ عامين».

وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومعه دول تحالف دعم الشرعية «يتحلّون بنفس طويل لمنح اتفاق (السلام) فرصة كاملة من غير انخداع ولا تعويل على سلام بأسس هشة»، وقال إن «الكرة الآن في ملعب الأمم المتحدة ومبعوثها مارتن غريفيث، وننتظر أن نرى وسائل أكثر حزماً وفاعلية تمارَس على الانقلابيين لإلزامهم تنفيذ اتفاق استوكولهم».

وتطرق الحوار إلى ملفات عدة تشمل تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وأسباب تأخر انعقاد مجلس النواب، إلى جانب أحداث تعز الأخيرة، ووضع الجماعات الإرهابية في البلاد.