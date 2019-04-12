التحالف يدمر آليات للحوثيين في إب وصعدة

دمرت مقاتلات التحالف العربي لإعادة الشرعية آليات للحوثيين وقتل وجرحت العديد منهم في رأس نقيل حدة بمديرية النادرة محافظة إب الخميس.

وحسب مصادر إعلامية، تستخدم مليشيا الحوثي نقيل حده كطريق إمداد رئيسي لمهاجمة مناطق العود بقعطبة وعبر هذا الطريق نفذت اختراقها في الوصول إلى جبل الشامي وإسقاط جبل ناصة الإستراتيجي والإلتفاف على قوات الجيش الوطني بدمت بمساعدة من بعض مشائخ المنطقة.

وتشهد المناطق الحدودية بين محافظتي إب والضالع معارك متصاعدة في الأسابيع الأخيرة مع تعزيزات للشرعية تهدف لتحرير مزيد من المناطق.

في محافظة صعدة، شنت مقاتلات التحالف غارات جوية عدة على مواقع وتحركات لميلشيا الحوثي.

وحسب تقارير، طال القصف الجوي تجمعات وتحركات لميلشيا الحوثي الانقلابية في منطقة عكوان بمديرية الصفراء.

وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير أطقم وأسلحة ثقيلة ومتوسطة.

وكانت مقاتلات التحالف قد شنت في وقت سابق من اليوم غارات جوية على تحركات لميلشيا الحوثي الانقلابية بالقرب من مركز مديرية كتاف شرق المحافظة، أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر الميلشيا، وتدمير آليات قتالية.