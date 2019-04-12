وزير التريبة: أكثر من مليوني طفل محرومون من التعليم

كشف وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس أن أكثر من مليوني طفل يمني محرومين من التعليم في المدارس فيما تعرضت ثلاثة آلاف مدرسة للتدمير بسبب حرب مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح لملس خلال كلمته في المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي اختتم فعالياته اليوم، وتنظمه الأمم المتحدة في العاصمة اللبنانية بيروت، إن الوزارة مستمرة في تسليم مرتبات أكثر من 150 ألف معلم ومعلمة. وفقا للوكالة الرسمية.

وأشار إلى أن مليشيا الانقلاب، ترفض توريد الإيرادات إلى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، وتنصلها عن دفع مرتبات المعلمين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ودعا الوزير الأمم المتحدة، بدعم العملية التعليمية في اليمن.. مؤكدا حرص الحكومة على استقرار العملية التعليمية، في ظل الظروف الراهنة.

وحذر لملس من عواقب التسرب المدرسي وانقطاع الأطفال عن التعليم، وخطورة ما تقوم به المليشيا الحوثية والجماعات الإرهابية في استقطاب الأطفال وتجنيدهم وتأثير ذلك على التنمية المستقبلية.