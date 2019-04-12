كشف وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس أن أكثر من مليوني طفل يمني محرومين من التعليم في المدارس فيما تعرضت ثلاثة آلاف مدرسة للتدمير بسبب حرب مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأوضح لملس خلال كلمته في المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي اختتم فعالياته اليوم، وتنظمه الأمم المتحدة في العاصمة اللبنانية بيروت، إن الوزارة مستمرة في تسليم مرتبات أكثر من 150 ألف معلم ومعلمة. وفقا للوكالة الرسمية.
وأشار إلى أن مليشيا الانقلاب، ترفض توريد الإيرادات إلى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، وتنصلها عن دفع مرتبات المعلمين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
ودعا الوزير الأمم المتحدة، بدعم العملية التعليمية في اليمن.. مؤكدا حرص الحكومة على استقرار العملية التعليمية، في ظل الظروف الراهنة.
وحذر لملس من عواقب التسرب المدرسي وانقطاع الأطفال عن التعليم، وخطورة ما تقوم به المليشيا الحوثية والجماعات الإرهابية في استقطاب الأطفال وتجنيدهم وتأثير ذلك على التنمية المستقبلية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التريبة: أكثر من مليوني طفل محرومون من التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.