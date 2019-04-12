شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد اول صورة... ظهور سلطان البركاني في سيئون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر الإعلامي ماجد الشعيبي في صورة له بجوار الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب في مطار سيئون بعد وصوله إليها قادما من السعودية. ويعد هذا اول ظهور للبركاني في سيئون حيث ستجرى هناك جلسات مجلس النواب

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