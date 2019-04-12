بالصورة : حقيقة الطائرة التي اسقطت بسماء سيئون فجر اليوم .. حربية مزودة بالصواريخ

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عدن - ياسمين التهامي - وقال المصدر ان الطائرة زودت بصواريخ متفجرة



واوضح ان دفاعات التحالف العربي تمكنت من اسقاطها بنجاح.



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