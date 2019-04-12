شكرا لقرائتكم خبر عن أول زعيم في العالم يهاجم القوات المسلحة السودانية ويصفهم بالانقلابيين.. من هو؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بيان القوات المسلحة السودانية بعزل الرئيس عمر البشير واعتقاله وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة عامين، بـ”الانقلاب”.

وقال أردوغان، في كلمة له اليوم الخميس، “نؤيد الشعب وننتظر من الشعب السوداني أن يدخل فورا وبأقصر وقت ممكن إلى الفترة الديمقراطيةوأن يختار الديمقراطية لأننا نتابع كل هذه التطورات وعن كثب المشاكل الاقتصادية في البلاد والمشاكل المحلية الأخرى في السودان”، .

مضيفا: “كل انقلاب ينعكس بدمويته على الشعب، ولا أريد أن يتضرر الشعب السوداني من الانقلاب”.

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وتابع أردوغان: “لا نعرف إذا كان البشير في منزله أم في مكان آخر”.

ودعا الرئيس التركي إلى مصالحة وطنية في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انقلاب عسكري.

يذكر أن الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع ونائب الرئيس السوداني عمر البشير أعلن أن بيان القوات المسلحة باعتقال عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، وبدء الفترة الانتقالية لمدة عامين.