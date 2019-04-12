شكرا لقرائتكم خبر عن إنطلاق البث التجريبي لإذاعة "تهامة FM" في الحديدة. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأت إذاعة "تهامة FM" مساء اليوم الاربعاء الموافق 10 ابريل 2019، بثها التجريبي على الموجة 99.9 في محافظة الحديدة.

وقال القيادي في المقاومة التهامية أيمن جرمش في تصريح لموقع "صدى الساحل" ان اذاعة (تهامة إف.إم) هي ثمار جهود واصرار قائد المقاومة التهامية والحراك التهامي الشيخ عبدالرحمن حجري في خلق منبر حر لابناء تهامة.

Advertisements



واضاف جرمش ان اثير اذاعة تهامة سيغطي كمرحلة اولى مدينة الحديدة فيما تطمح ادارة الاذاعة بتوسيع البث في المرحلة الثانية ليشمل جميع مديريات محافظة الحديدة واقليم تهامة خلال الاشهر المقبلة، مشيرا إلى ان اذاعة تهامة تضم كوكبة من الاعلاميين التهاميين.

وتشمل خارطة البث التجريبي لأثير "تهامة إف.إم" بث الأغاني المحلية التهامية والعربية ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً حتى العاشرة مساءا تمهيداً لانطلاق البث الرسمي و خارطة البرامج الاذاعية التي سيعلن عنها قبيل البث الرسمي والتي ستقدم خدمات اخبارية، ثقافية، اجتماعية وذلك في قالب شبابي تهامي.

وتعد (تهامة إف.إم) اذاعة تهامية خاصة بامكانيات حديثة يأمل القائمون عليها بأن تكون الرافد الجديد للمشهد الإعلامي التهامي و همزة وصل بين ابناء تهامة للجمع لا التفريق ولخلق مناخ للتعبير والنهوض بالوعي المجتمعي ومعالجة الاثار النفسية السلبية للحرب التي خلفتها مليشيات الحوثي على المواطن التهامي.