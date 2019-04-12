شكرا لقرائتكم خبر عن تدشن برنامج المقاومة الانساني لتقديم العون لضحايا الالغام في الحديدة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - دشنت المقاومة التهامية اليوم الخميس برنامج المقاومة الانساني لتقديم يد العون لضحايا الالغام والعبوات الناسفة في محافظة الحديدة.
واوضح الصحفي الحقوقي مجاهد القب ان برنامج المقاومة الانساني الذي اعلنه القائد العام للمقاومة التهامية الشيخ عبدالوحمن حجري سيسهم بشكل كبير في تخفيف معانات 58 ضحية من ضحايا الالغام الحوثية معظمهم من الاطفال.
واضاف القب ان قائد المقاومة التهامية تكفل بتوفير تكاليف نقل 5 من ضحايا الالغام مع ذويهم من الدريهمي - الخوخه - التحيتا الى مدينة عدن لمنحهم اطراف صناعية كمرحلة اولى، كما قام محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر " بتوفير منزل يأوي الضحايا.
واشار الصحفي مجاهد القب إلى ان البرنامج الانساني للمقاومة التهامية يسير بحسب الجدول المعد له حيث سيحصل 28 ضحية على اطراف صناعية خلال الشهر الحالي.
ولفت إلى ان الطفلة كريمة ابكر عايش هي الأولى التي بدأت تتدرب على المشي نهار اليوم في مركز الأطراف بعدن، والاحد القادم سيتم منح الطفله سعيدة زبروق وكذا الطفله رباب عيسى اطرافاً صناعية وستمتد جلسات العلاج الطبيعي لباقي الضحايا حتى يحصلن على الأطراف".
وشكر الصحفي الحقوقي مجاهد القب كل من ساهم في رسم ابتسامة على وجوه ضحايا الالغام من شباب تهامة وهم عادل مكرشب واشرف المنش ومحمود العتمي وسهيل بوص وعبدالله حلبي وكل من تعاون في تسهيل وانجاح البرنامج الانساني للمقاومة التهامية.
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