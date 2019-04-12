شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان عاجل الان لقيادة التحالف في اليمن حول السودان (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الحكومة #السعودية قائدة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلنت قبل قليل عن استضافة معتمرين #سودانيين حتى عودة الرحلات إلى #السودان .

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