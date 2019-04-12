شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكم اليمني يفوز بالضربة القاضية. على الهنغاري وجالية نيويورك تبعث التهاني . والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تمكن لاعب الملاكمة اليمني الأصل وأمركي الجنسية أمس من الفوز على اللاعب الهنغاري بالضربة القاضية على خصمه في الجولة الثانية

وفي النزال الذي أقيم على كبرى حلبات الملاكمة الشهيرة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الامريكية.

رئيس جالية نيويورك يهني الملاكم خالد محمد التويتي بفوزه على منافسه ( جينيوتوني هنغاري الجنسية ) بالظربة. القاضية في الجولة الثانيه من زمن المنازلة.

وعلى نفس الصعيد وقبل عام حق البطل اليمني فوزا سابقا قبل عام علي منافسة الأمريكي عام 2018م بعد ان أظهر تغلبه على خصمه في الجولة الأولى والثانية ليقضي عليه في الجولة الثالثة ويرفع علم اليمن عاليا في مظهر فرائحي بديع وبحضور كبير من الجالية اليمنية ليعيد الفرحة من جديد

.... نص البرقية...

برقية تهنئه للبطل اليمني خالد محمد التويتي

سعادة البطل اليمني خالد التويتي المحترم

سعادة الأخ محمد ناجي التوتتي المحترم

سعادةالشيخ علي ناجي التوتتي المحترم

سعادةالأخ فؤاد ناجي التوتتي المحترم

سعادةالأخ سمير ناجي التوتتي المحترم

سعادة آل التوتتي المحترمون

يطيب لنا في الجالية اليمنية الامريكية في ولاية نيويورك أن نبعث لسيادتكم بخالص تهانينا القلبية وبأصدق. التبريكات على الإنجاز الذي حققه البطل اليمني. في الملاكمة خالد محمدالتويتي ولما قدمه من نموذج رائع يوم الاربعاء الموافق 10أبريل 2019م في ولاية نيويورك . حيث استطاع. من خلاله تحقيق الفوز. على منافسه(جينيوتوني هنغاري الجنسية )وهذا الفوز. لن يأتي من فراغ. بل أتا من أداء مشرف. ونجاح باهر تكلل بالصبر. والمثابرة تمكن من خلاله. هذيمة خصمه بالظربة القاضية في الجوله ذ1 من. متش الملاكمة هنيئا له هنيئا لأفراد أسرته. ولابناء:-} الشعب. اليمني. ولابناء الجالية اليمنية الامريكية. ولابناء محافظة إب وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يوفقه في مشواره الرياضي القادم ليكون النصر دوما حليفة ليكن رمزا وبطل لوطنه ومحبيه

أخوكم الأستاذ / فتح ناجي علاية

رئيس الجالية اليمنية الأمريكية في ولاية نيويورك