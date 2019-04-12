شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام محلية وعربية تبث خبر تمكن برلمانيان من الإفلات من قبضة مليشيا الحوثي والتحاقهما بركب الشرعية (صور + أسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وفقاً لمصادر "المنارة نت " الخاصة التي كشفت أمس في تصريح خاص لـ"المنارة نت " عن تمكن عضوان بمجلس النواب من الإفلات من قبضة مليشيا الحوثي،تداولت اليوم عدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية ذات الخبر الذي كان السبق فيها لموقعنا الأخباري. حيث قالت وسائل الإعلام اليوم بأن اثنين من أعضاء البرلمان اليمني تمكنا من الإفلات من مناطق سيطرة الحوثي، والتحقهما بصفوف الحكومة الشرعية. وذكرت قناة العربية، إن النائب يحيى محمد علي المطري، والنائب محمد علي أحمد سوار، وصلا، مساء الأربعاء إلى مدينة سيئون بحضرموت، للمشاركة في جلسات البرلمان، التي دعت إليها الحكومة الشرعية. وأوضحت القناة بعد عدة ساعات من نشر "المنارة نت " للخبر أنهما نائبان عن دائرتين بمديرية بني مطر بمحافظة صنعاء

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