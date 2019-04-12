شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الان : تمرد عسكري ضد بن بريك في عدن (صورة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشر نبيل عبدالله القيادي المنشق عن بما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة المتمرد عيدروس الزبيدي المدعوم اماراتيا قبل قليل منشور على حائطه بالفيسبوك قال فيها تمرد عسكري على بن بريك.



ولم يفصح عن تفاصيل أخرى عن مكان التمرد الذي قامت بها تلك القوات.