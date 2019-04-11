وفاة طفلة وإصابة ثمانية من أسرة واحدة في انقلاب شاحنة على منزل شعبي بإب

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توفت طفلة وأصيب ثمانية آخرين من أسرة واحدة بينهم رب الأسرة، الليلة الماضية، في حادثة انقلاب شاحنة على منزل شعبي في مدينة إب، وسط اليمن.
وقالت مصادر خاصة، لمراسل "يمن شباب نت" إن شاحنة نقل مواد بناء"بلك" تدحرجت من مكان وقوفها واصطدمت بمنزل شعبي في منطقة السبل الخلفي، غرب مدينة إب، ما أدى إلى انهياره على ساكنيه وهم نائمون في وقت متأخر من الليلة الماضية.
المصادر أكدت، مقتل طفلة تبلغ من العمر عامين ونصف، وإصابة والدها الأستاذ "جمال صالح علي" و7 آخرين من أسرته بينهم أطفال ونساء إصابة 2 منهم إصابات بالغة.
وبحسب المصادر فإن ناشطين من أبناء المنطقة أطلقوا نداء استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقت الحادثة، الأمر الذي ساهم في سرعة وصول سيارات الإسعاف التابعة للمستشفيات الخاصة القريبة من الحادثة وسيارات مستشفى الثورة العام التي قدمت متأخرة ،وتم انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.
وقالت المصادر أنه تم إسعاف المصابين إلى المستشفيات.
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