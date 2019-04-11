مجهولون يغتالون أكاديميا ويصيبون طفلته في محافظة ذمار

أقدم مسلحون مجهولون، اليوم الخميس، على اغتيال أكاديمي في محافظة ذمار وسط البلاد.

ونقل موقع “سبتمبر نت” عن مصادر محلية قولها إن مسلحين مجهولين اغتالوا الأكاديمي بجامعة ذمار مراد القاسمي، وأردوه قتيلا، ثم لاذوا بالفرار”.

وذكرت المصادر أن القاسمي كان يصحب معه، طفلته البالغة من العمر 8 أعوام، والتي أصيبت بجروح خطيرة.

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وأوضحت المصادر” أن المسلحين أطلقوا النار من على متن دراجة نارية أثناء تواجده مع طفلته في شارع قريب من منزله وسط المدينة”.

ولفتت المصادر إلى “أن القاسمي عرف بانتقاده الحاد والمتواصل لميليشيا الحوثي، وتصرفاتها الإجرامية ضد أبناء الشعب اليمني، وتعطيل وتفخيخ العملية التعليمية في جامعة ذمار، بالأفكار الطائفية والعنصرية”.

وتعيش مدينة ذمار حالة من الانفلات الأمني الكبير جراء سيطرة ميلشيا الحوثي الانقلابية على المدينة، وتمريرها لأعمالها الفوضوية والإجرامية الواسعة بحق المدنيين.