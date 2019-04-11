قائد اللواء 35 مدرع في تعز يكرم أفراد نقطة كشفوا عملية تهريب للحوثي

أعلنت قيادة اللواء 35 مدرع في محافظة تعز أن قائد اللواء كرم أفراد نقطة كشفوا عملية تهريب للحوثي.

ووفقاً لبيان اطلع الخليج 365 على نسخة منه، فقد كرم قائد اللواء 35 مدرع العميد ركن عدنان الحمادي جنود وحدات التأمين المنتشرة في مديرية المواسط جنوب شرق تعز ، صباح اليوم الخميس ، جراء تمتعهم باليقضة والحس الأمني واحباط شحنات التهريب التابعة للميليشيا الحوثية.

وأشاد الحمادي بالأنضباط العسكري والتزام افراد النقاط التابعة للواء 35 مدرع بالإجراءات الأمنية، وباداء الانتشار الأمني ، وتمتعهم بالحس الامني العالي الذي مكنهم من إكتشاف طرق اخفاء تلك الأسلحة والمواد الأولية لانتاج المتفجرات القاتلة.

وشدد قائد اللواء على مضاعفة الجهود والتعقب الأمني للمهربين الذين استغلوا فتح اللواء لمنافذ انسانية لخدمة انشطتهم الإرهابية ، كما قام قائد اللواء بتسليم الجنود في نقاط التأمين مبالغ مالية مكافئة لضبط شحن التهريب .

وكان جنود النقاط الأمنية التابعة للواء 35 مدرع قد ضبطوا خلال اليومين الماضيين ، شحنات اسلحة ومقذوفات كانت في طريقها الى مليشيات الحوثي الإنقلابية .