مشاركة يمنية متميزة في "مهرجان الشعوب" بالقرية الفرعونية بالقاهرة

شارك المركز الثقافي اليمني بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم، في فعاليات مهرجان الشعوب الذي نظمته القرية الفرعونية بالقاهرة، ضمن مشاركة ١٨ دولة عربية وأجنبية بالمهرجان. ووفق وكالة "سبأ" قدم عدد من أبناء الجالية اليمنية في القاهرة خلال المهرحان، عدداً من الفقرات التراثية الفنية في مسرح الفعاليات وسط تفاعل جماهيري كبير. وذكرت مدير المركز المستشارة عائشة العولقي لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن Advertisements تحضيرات واسعة سبقت المشاركة وفق الامكانيات المتاحة تضمنت جناحاً للتراث اليمني من الملابس التراثية والحلي والمجسمات والرقصات الشعبية والفنون اليمنية المتنوعة. وأكدت حرص المركز الثقافي على المشاركة بأفضل صورة وإشراك أبناء الجالية اليمنية في مختلف المجالات الثقافية والفنية والابداعية.

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