أرتفاع غير مسبوق لأعداد الإصابات بالكوليرا في حجة

كشفت مصادر محلية في محافظة حجة عن أرتفاع غير مسبوق لأعداد الإصابات بالكوليرا والذي انتشر مؤخراً في أغلب المحافظات اليمنية.

وأعلن مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة أن عدد الوفيات المسجلة بسبب الكوليرا منذ مطلع العام الجاري وحتى أبريل الجاري بلغت 25 حالة وفاة فيما بلغ عدد الإصابات المسجلة بالوباء 15الف و373 حالة.

وجاء انتشار الكوليرا في حجة مع الموجة الثالثة من الوباء التي قضت على حياة المئات من اليمنيين في الشهور الأخيرة.

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وبدأ بدأت حالة تفشي لوباء الكوليرا في اليمن في تشرين الأول 2016، وعاود التفشي في 2017 في 10 محافظات يمنية، في ظل تعطل أكثر من نصف المنشآت الصحية في البلاد عن العمل.

وتعيش العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسلطة المليشيات الحوثية، حالة من الوباء والأمراض الفتاكة، حيث انتشر وباء الكوليرا بشكل غير مسبوق، وبات يحصد العشرات من المواطنين يومياً، في ظل وضع صحي متردٍ، ومؤسسات صحية غير قادرة على أداء أبسط مهامها بفعل سياسات المليشيا الحوثية التي دمرت هذا القطاع وحولته إلى إحدى وسائل ممارسة الفساد والنهب.

وذكرت مصادر طبية في تصريحات صحفية، إن مليشيات الحوثي، وعبر وزارة الصحة التي تسيطر عليها، أسهمت بشكل كبير في تفشي وباء الكوليرا من خلال إصدارها قراراً يحصر استقبال ومعالجة الحالات المصابة بمرض الكوليرا في مرفق غير حكومي من التي حددتها الوزارة مسبقاً.