مسؤول بالمهرة يطلع على الانجازات التي حققتها الحملة الأمنية

إلتقى وكيل أول محافظة المهرة الاستاذ مختار بن عويض الجعفري اليوم بمكتبة، أعضاء اللجنة الأمنية للحملة الأمنية الموسعة التي أنطلقت في الأسبوع الماضي للوقوف على الأنجازات التي حقتتها الحملة الأمنية منذ أنطلاقها.

وفي اللقاء، ناقش وكيل محافظة المهرة الأول الأستاذ مختار محمد بن عويض الترتيبات الجاريه عمل الفرزات التي سيتم تدشينها في الأسبوع القادم وذلك في إطار حرص السلطة المحلية بقيادة محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت على تعزيز الأمن والأستقرار وضبط حركة السير بالمحافظة.

وأطّلع وكيل أول المهرة الأستاذ مختار بن عويض على نتائج الحملة الأمنية ، مستمعاً في الوقت ذاتـه من الافراد الحاضرين الى الصعوبات التي تقف أمام سير عملهم الميداني خلال أيام الحملة.

وأشاد وكيل محافظة المهرة الأول الأستاذ مختار بن عويض بالدور الكبير الذي يقوم به افراد الأمن منذ تدشين الحملة الأمنية في ضبط المخالفين من مالكي السيارات والدراجات النارية والقاطرات المجهولة.

وشدد بن عويض على ضبط الدراجات النارية وعدم استخدامها للأجره وضرورة منع وقوف الشيولات بالقرب من مبنى الأمن السياسي ونقلهم الى مواقع بعيده عن الأزدحام وسرعة أخذ السيارات الخارجه عن الخدمة من الشوارع كونها تعرقل حركة السير في الشوارع العامة للمدينة وردع المخالفين ومحاسبتهم وفق النظام والقانون.