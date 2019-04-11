مركز الملك سلمان يزور مشروع صيانة وتأهيل عقبة حلفون بديس حضرموت

قام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بزيارة ميدانية لمشروع صيانة وتأهيل عقبة حلفون بمديرية الديس الشرقية في محافظة حضرموت.

ووفق وكالة "وام" الرسمية، يندرج المشروع ضمن قطاع مشاريع كثيفة العمالة، من بين ثلاثة قطاعات يستهدفها مشروع تحسين سبل العيش في اليمن.

وقال مدير عام مديرية الديس الشرقية بمحافظة حضرموت ماهر عبدالرحيم باوزير إن هذا المشروع يُعد حيويًا ويشغل أهمية لكون الطريق يربط بين محافظتي حضرموت والمهرة وسلطنة عمان عبر الخط الدولي.

وأشار باوزير إلى أنه ونتيجة لكثرة الحوادث والمشاكل الناتجة في الخط تدخل مركز الملك سلمان للإغاثة مشكورًا في تمويل مشروع إعادة الطريق لوضعه الطبيعي، مؤكدا أنه بهذا التدخل وفر للناس فرص عمل وكذلك حماية للمارين في الطريق من مخاطر الحوادث.

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وعبر باوزير عن شكر قيادة السلطة المحلية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لما يقدمونه للشعب اليمني من دعم في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكد مدير مشرع تحسين سبل العيش باليمن المهندس هادي أحمد باجبير أن المشروع يستهدف 80 مستفيدا بصورة مباشرة و 400 بصورة غير مباشرة، مشير إلى أنه سيتم خلال المشروع إعادة تأهيل العمالة غير الماهرة.

وأعرب باجبير عن أمله في استكمال المشروع في الأيام القادمة واستفادة المواطنين منه سواء كانوا من أبناء مديرية الديس الشرقية أو حضرموت أو من مرتادي الخط الدولي الرابط بين حضرموت إلى المهرة وسلطنة عمان وبما يخدم كل أبناء حضرموت واليمن بشكل عام.