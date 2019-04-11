المركز الثقافي اليمني بالقاهرة يكرم بطل الشطرنج الجائفي

كرم المركز الثقافي اليمني بالقاهرة اليوم الخميس، 11/نيسان/2019 نجم الشطرنج اليمني الصاعد معتز منيف الجائفي، وذلك بعد حصوله على التصنيف الدولي للعبة، وتحقيقه نتائج متقدمة في بطولة الشرقية الدولية التي جرت بمصر الشهر الماضي.
وطبقا لوكالة "سبأ" أشادت مدير المركز الثقافي عائشة العولقي، بالمستوى المتميز الذي قدمه معتز، رغم صغر سنه، وتشريفه للرياضة اليمنية في المحافل العربية.
ولفتت العولقي الى هذا التكريم هو بادرة تشجيع ودعم له وتقديرا لموهبته.
وحقق الجائفي كأس المركز الأول في البطولة الدولية للشطرنج التي أقيمت في مصر.
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