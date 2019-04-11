رتفاع طفيف للدولار والسعودي أمام الريال اليمني في صنعاء

ارتفع أسعار العملات الاجنبية اليوم الخميس أمام الريال اليمني في صنعاء وعموم المحافظات اليمنية.
وقال مصرفيون إن العملات الاجنبية اليوم الخميس في صنعاء هي على النحو التالي:
السعودي : 133
الدولار : 505
الإماراتي : 135
العماني : 1290
أسعار البیع :
السعودي : 134
الدولار : 510
الإماراتي : 1
علما أن اسعار الصرف تختلف من محافظة إلى اخرى بتفاوت طفيف.
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