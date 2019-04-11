رتفاع طفيف للدولار والسعودي أمام الريال اليمني في صنعاء

ارتفع أسعار العملات الاجنبية اليوم الخميس أمام الريال اليمني في صنعاء وعموم المحافظات اليمنية. وقال مصرفيون إن العملات الاجنبية اليوم الخميس في صنعاء هي على النحو التالي: السعودي : 133 الدولار : 505 الإماراتي : 135 العماني : 1290 Advertisements أسعار البیع : السعودي : 134 الدولار : 510 الإماراتي : 1 علما أن اسعار الصرف تختلف من محافظة إلى اخرى بتفاوت طفيف.

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