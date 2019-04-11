تعز.. اللواء 35 مدرع يحبط ثاني عملية تهريب لشحنة مقذوفات وذخائر للحوثيين

في عملية نوعية هي الثانية خلال 48 ساعة، ضبطت قوات اللواء 35 مدرع شحنة جديدة من القذائف والذخائر في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي جنوب شرقي تعز.

وقال مصدر عسكري في اللواء 35 مدرع : أن إحدى النقاط الأمنية التابعة لابطال اللواء 35 مدرع في مديرية المواسط، احبطت عملية تهريب شحنة كبيرة من المقذوفات والذخائر التي كانت في طريقها الى جبهات ميليشيات الحوثي في الدمنة والحوبان شرق تعز.

وأوضح المصدر : أن الشاحنة تم ضبطها في تمام الساعة الثانية بعد ظهر أمس الأربعاء وتحتوي الكثير من الذخائر والمقذوفات متنوعة الأحجام .

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موضحا : أن الشحنة تم تهريبها داخل شاحنة نقل خزان مياة (وايت ماء كبير ملحم) " وبفعل الحس الأمني لأبطال اللواء تم اكتشاف المقذوفات والذخائر المهربة وتم ضبطها و تحريزها .

وأكد المصدر العسكري أن حجم الشحنة تقدر بـ 8 طن ، " تتوزع بين قذائف هاونات منوعة الاحجام، وقذائف إر بي جي ، وذخائر رشاشات 14,5 ، وذخائر رشاش دوشكا ، وذخائر معدل بيكا".

الجدير بالذكر أن الشحنة التي ضبطت هي الثانية خلال 48 ساعة حيث ضبطت قوات اللواء 35 مدرع شحنة قذائف وذخائر يوم الثلاثاء كانت متجهة إلى ميليشيا الحوثي بدمنة خدير .