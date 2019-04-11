شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..بالصور أول هجوم مباغت للحوثيين استهدف مكان انعقاد جلسة البرلمان المرتقبة ورد التحالف عليه ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أسقطت الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف العربي، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، طائرة مسيرة كانت في طريقها لمهاجمة معسكر قوات التحالف في المدينة.
وقالت مصادر عسكرية إنه تم اسقاط الطائرة، قبل تمكنها من الوصول الى هدفها، دون حدوث اي إصابات بشرية أو خسائر مادية. ولم يصدر أي تعليق رسمي حول الحادثة حتى الان (6:40) من قبل الجيش الوطني او التحالف العربي.
وتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه البرلمان للانعقاد في مدينة سيئون، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.
ويعتقد ان هذا الاستهداف جاء بتعاون بين المجلس الانتقالي والحوثيين بهدف افشال انعقاد مجلس النواب الذي يعد هدفا مشتركا لكليهما .
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