تقرير حقوقي: نزوح أكثر من 2000 أسرة من قرى العود ومريس في الضالع
الضالع: يمن شباب نت
الاربعاء, 10 أبريل, 2019 - 10:16 مساءً
[ نازحون في مدرسة بالضالع ]
رصد تقرير حقوقي صادر "نزوح أكثر من 2000 أسرة، من قرى العود ومريس شمال محافظة الضالع (جنوب اليمن) خلال أقل من شهر منذ 23 مارس/ آذار الفائت، جراء الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية على المنطقة".
وقال التقرير "ان الوضع الانساني في تلك المناطق يشهد تدهورا كبيرا جراء الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الانقلابية على قرى شمال وغرب مريس وقرى العود في مديرية قعطبة".
ولفت "ان قعطبة استقبلت نزوح محلي من مديرية دمت ونزوح من محافظات الحديدة وتعز بلغ ثلاثة الاف و444 أسرة خلال العام 2018م".
واشار التقرير الى "توقف ثمان مدارس اساسية وثانوية عن التدريس، وان ألفين طفل اجبروا على مغادرة مدارسهم في سن التعليم جراء النزوح وتعرضهم لظروف صعبة جدا".
وخلال الأيام الماضية شنت ميليشيات الحوثي الانقلابية، هجمات عنيفة على مناطق سكنية، مما أجبر السكان على الهروب من مساكنهم.
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