البحسني: إنعاد البرلمان في سيئون أزعج مليشيا الحوثي

قال محافظ حضرموت - قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، الأهمية السياسية والمعنوية الكبيرة لانعقاد الدورة غير الاعتيادية لمجلس النواب في حضرموت، وأعرب عن شكره للمملكة العربية السعودية للإسهام الفاعل في تأمين الظروف الملائمة لانعقاد المجلس.

وذكر البحسني في مؤتمر صحفي اليوم الخميس عقده بمدينة سيئون، إن أهمية هذا الحدث، أزعجت مليشيا الانقلاب الحوثية التي عمدت إلى اطلاق طائرتين مسيّرتين معاديتين صباح وعصر اليوم، وتم التصدي لهما وإسقاطهما من قِبل قوات الدفاع الجوي بنجاح، وتم تحديد مسارها ومركز انطلاقها ونوعية صناعتها.

وأضاف: أن قرار انعقاد الدورة غير الاعتيادية لمجلس النواب بحضرموت يمثّل حدثاً وطنياً كبيراً ومهماً تتشرّف حضرموت باحتضانه، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة إدارياً وأمنياً لإنجاحه، مطمئناً الجميع بأن الوضع مستقر وتم استكمال الترتيبات واتخاذ الإجراءات لاستقبال المشاركين في دورة مجلس النواب.

ولفت إلى أن انعقاد مجلس النواب يمثّل أهمية كبيرة للشرعية وللوطن ولقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وللعالم أجمع، كون الجميع سينظر لهذه الخطوة بكثير من التقدير، وأن حضرموت ستضيف صفحة جديدة من الانجاز والنجاح.

وأكد أن حضرموت ستتشرّف لأول مرة باحتضان هذا الحدث في ظروف استثنائية وفي ظروف الحرب، الأمر الذي يؤكد بشكل قاطع أن حضرموت تنعم بالأمن والاستقرار ومهيأة لانعقاد هذا الحدث وغيره من الفعاليات الوطنية الكبيرة والمهمة.