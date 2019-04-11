2000 حالة مصابون بالكوليرا في لحج

أكد المجلس المحلي في محافظة لحج ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا إلى ألفي حالة، محذرا من تزايد أعداد الوَفَيات.

ووجه عوض الصلاحي أمي عام المجلس دعوة إلى مواجهة انتشار وباء الكوليرا في المحافظة، ونشر الوعي في عموم المناطق والمديريات.

وشدد الصلاحي على ضرورة مساعدة لجنة الطوارئ في سبيل مواجهة الكوليرا، وإطلاق حملات توعية لمكافحة الوباء.

وفي سياق متصل قالت مصادر طبية لوكالة رويترز، إن وباء الكوليرا انتشر على نطاق أوسع، وتسبب بوفاة أكثر من ثلاثمائة وعشرين شخصا، وإصابة أكثر من مائة وستين شخصا حتى الأحد الماضي.

وكان تحقيق لوكالة اسوشيتد برس قد اتهم مليشيا الحوثي بعرقلة مرور شحنة لقاحات الى مناطقَ متضررة من الكوليرا.