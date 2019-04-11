الميليشيات تستهدف مواقع العمالقة في مناطق متفرقة بالحديدة

إستهدفت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، المدعومة من إيران، اليوم الخميس، مواقع قوات العمالقة، أحدى قوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي، وذلك في إطار التصعيد العسكري والقصف المستمر منذ سريان الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة .

وقال مصدر عسكري ميداني، أن الميليشيات قامت بإستهدفت مواقع العمالقة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة ومنها بسلاح 23 وبسلاح 14.5 بشكل كثيف .

وذكر المصدر، أن المليشيات قصفت منازل المواطنين والأحياء السكنية بقذائف مدفعية الهاون مسببة حالة من الهلع لدى المواطنين الذين يتخوفون من تعرضهم لمجازر حوثية جديدة كالجرائم التي ارتكبتها المليشيا سابقاً بحق المدنيين الأبرياء في عدد من الأحياء السكنية .

وبالتزامن قصفت الميليشيات مواقع تتمركز فيها قوات ألوية العمالقة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة ومنطقة الجبلية التابعة لها .

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وأفادت مصادر عسكرية ميدانية في التحيتا بأن المليشيات جددت إستهداف مواقع العمالقة في المدينة بإستخدام الأسلحة الرشاشة المتوسطة ومدفعية الهاون الثقيلة .

وبحسب المصادر ذاتها فإن المليشيات الحوثية عاودت إستهداف مواقع العمالقة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا .

ووصف مراقبون للهدنة عمليات الإستهداف المتكررة لمليشيا الحوثي بالخرق السافر والصريح للهدنة واستهتار متعمد للجهود الأممية الرامية لإحلال عملية السلام في الحديدة .