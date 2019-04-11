تدشين المرحلة الثانية من التوعية بمخاطر مخلفات الحروب في الساحل الغربي

دشن البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام وبالتنسيق مع السلطات المحلية في الساحل الغربي لمحافظة الحديدة وبدعم وتمويل من منظمة اليونيسيف للطفولة – مكتب عدن، اليوم المرحلة الثانية من حملة التوعية بمخلفات الألغام والحروب، تحت شعار "رسالة التوعية الأساسية" .

وتستهدف الحملة، مديريات الخوخة – حيس – التحيتا – الدريهمي، بمحافظة الحديدة .

وتهدف الحملة التي حضرها مشرف فرق التوعية بمحافظة الحديدة، خالد قائد صالح ، ومدير عام مديرية التحيتا، حسن هنبيق ، ومدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية أحمد قطاب، وأعضاء المجلس المحلي، وتستمر 30 يوماً إلى توعية الأهالي بمخاطر الألغام وطرق تجنبها والتعامل معها للحد من أعداد الضحايا والمصابين .

وتحدث المشرفون على الندوة حول أهمية حملة التوعية من مخاطر الألغام وتجنب الإقتراب من المناطق المزروعة بالألغام ، حيث لاتزال الألغام منتشرة في مناطق واسعة من المديرية ويسقط جراء إنفجارها مئات الضحايا من المواطنين الأبرياء .

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وأضافوا : أن ما بين 80 – 90 طفلاً قتلوا بسبب الألغام وأصيب أكثر من 150 طفل بإصابات متفاوتة بعضها دائمة وتشوهات وإعاقات ، ومن البالغين مايقارب من 160 مواطن بينهم نساء ومن كبار السن سقطوا ضحايا الألغام الحوثية في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة .

وتخللت الندوة شرح تفصيلي حول خطورة الألغام بمشاركة أطفال يحملون لوحات بعبارات تحذير وتوعية .

وفي نهاية حفل تدشين زار عدد من أهالي الشهداء والقائمين على الندوة معرض صور الشهداء والجرحى الذين سقطوا ضحايا الألغام الحوثية وتجولوا في زوايا المعرض للتعريف بحجم الخسائر البشرية نتيجة تلك الجرائم التي يرتكبها الحوثيون جراء زرع الألغام .