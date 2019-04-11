إشادة محلية بالتدخلات الإنسانية لمنظمة كير في عدن

أشاد مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن هاني محمد اليزيدي ، بالتدخلات الإنسانية المقدمة من قبل منظمة كير العالمية وتميزها في تنفيذ العديد من المشاريع والأعمال بمختلف المجالات الخدمية .
وأكد أن منظمة كير ساهمت في التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية والتي أثمرت بإستفاده الكثير من مواطني مديرية البريقة بكافها مناطقها .
جاء ذلك، خلال إستلام مدير عام البريقة هاني اليزيدي مشروعي إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي لشارع الصديق بمنطقة السي كلاس، وإعادة تأهيل الممرات الخلفية لمنازل المواطنين بمدينة الشعب ، من الجهة المنفذة " مكتب علي عبدالله الداؤودي للمقاولات العامة ، بكلفة مالية بلغت " 49 " ألف دولار ، بتمويل من منظمة كير العالمية .
وأكد اليزيدي خلال عملية الإستلام، على أهمية تنفيذ المشروعين كونهما سيسهمان في القضاء على الطفح المستمر لمياه الصرف الصحي وتحسين الأثر البيئي ، مشيراً إلى حرص قيادة السلطة المحلية في النهوض بالنبية التحتية وتحسين الخدمات الضرورية للمواطنين .
بدوره ، أوضح مدير الصرف الصحي بالمديرية المهندس وضاح أحمد عوض ، أن تنفيذ المشروعين يأتي ضمن الأعمال الإنسانية التي تنفذها المنظمة بمديرية البريقة في إطار مشروع الإستجابة الطارئة للوقاية من الكوليرا ، مثمنا دور منظمة كير العالمية على دعمها في تحسين الوضع الحالي للصرف الصحي بمختلف أقسامه .
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