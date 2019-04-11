الجوف.. مكتب التربية يكرم 68 معلما ومعلمة بيومهم العالمي

كرم مكتب التربية والتعليم بمحافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، 68 معلما ومعلمة بمناسبة يوم المعلم.

وفي الحفل الذي اقامة المكتب اليوم، تم تكريم افضل مدرسة وادارة تربية وتعليم بالمديريات.

وبحسب وكالة "سبأ" أكد مدير عام العلاقات العامة والاعلام صالح جمالة، على دور مكتب التربية في الارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، والتي شهدت تحسنا خلال العوام الماضية.

بدوره اشار مدير ادارة التعليم محمد أمين، الى أهمية رفد العملية التعليمية بالكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات العلمية، وتأهيل الكوادر الحالية بما يسهم في تحسن التعليم.